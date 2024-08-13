Didim’de amfi tiyatro skandalı: CHP’li Eski belediye Başkanı Yeni CHP’li başkanı suçladı.

Didim'de 2014-2024 yılları arasında CHP'den belediye başkanı seçildikten sonra skandallarıyla gündemden düşmeyen Deniz Atabay, 2022 yılında inşa ettirdiği Didim Amfi Tiyatrosu ile tekrar gündeme geldi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 2019 yerel seçimleri öncesinde açıkladığı 3 mega projeden biri olan ikinci koydaki Amfi Tiyatro'nun açılışı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirildi. Birçok ünlü sanatçının konserlerine ev sahipliği yapan 3 bin 500 kişilik Amfi Tiyatro, yeni Belediye Başkanı Hatice Gencay tarafından "kayma var" gerekçesiyle kullanıma kapatıldı. Eski Belediye Başkanı Deniz Atabay, amfi tiyatronun kayma iddialarına karşı çıkarken, "Amfi tiyatromuzda kayma yok, belediyede eksen kayması var" diyerek koltuğunu kaptırdığı Hatice Gencay'a göndermede bulundu.

AÇILIŞINI KILIÇDAOĞLU YAPTI

Aydın'ın tarihi ve turistik ilçesi Didim'de, deniz kenarında inşa edilen ve 2022 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından büyük bir törenle açılışı yapılan Didim Amfi Tiyatrosu, CHP'li belediyeyi karıştıran bir skandalla gündeme geldi. CHP'li Belediye Başkanı Hatice Gençay döneminde "Amfi tiyatroda kayma var, kullanımı sakıncalı" diyerek kapısına kilit vurulan Didim Amfi Tiyatro'nun yapımını üstlenen yüklenici firmanın sahibi Cebrail Tunç, "İhaleyi başkası alınca 'Kayma var' deyip ihaleyi iptal ettiler. Bilirkişi raporunda kaymayla ilgili tek bir kelime yok" derken, eski Belediye Başkanı Deniz Atabay, "Kayma iddiası tamamen asılsızdır" diyerek bu kararın altında başka sebeplerin yattığını öne sürdü.

DEĞERİ 780 MİLYON

Son dönemde Didim Amfi Tiyatrosu etrafında yaşanan gelişmeler, CHP'li belediye başkanları arasında ciddi bir gerilime yol açtı. CHP'li Belediye Başkanı Deniz Atabay döneminde inşa edilen amfi tiyatro projesi, Milli Emlak'tan arazinin belediyeye tahsis edilmesiyle başladı ve yaklaşık 45 milyon liraya mal oldu. Bugünkü değerle yaklaşık 780 milyon liraya tekabül eden bu yatırım, yeni belediye başkanı Hatice Gençay döneminde tartışmaların odağına yerleşti. Başkan Hatice Gençay, göreve geldikten sonra amfi tiyatro günlüğü 45 bin liradan kiralamak üzere 8 Mayıs 2024 tarihinde ihaleye çıktı. Ancak ihale, sonuçlandıktan üç gün sonra "Amfi tiyatroda kayma var, kullanımı sakıncalı" gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar, ilçede büyük yankı uyandırdı ve birçok spekülasyona yol açtı. Özellikle eski Başkan Deniz Atabay, bu kararın teknik bir dayanağı olmadığını ve arkasında başka sebepler olabileceğini iddia etti.

"AMFİ TİYATRODA DEĞİL, BELEDİYEDE EKSEN KAYMASI VAR"*

Eski Belediye Başkanı Deniz Atabay, amfi tiyatronun kayma iddialarına karşı çıktı. Atabay, "O kütlenin kayabilmesi mümkün değil. Jeolojik etütler yapıldı ve buna göre temel projesi çizildi. 17 metrelik kat kat dolgu yapıldı. Kayma iddiasından bir hafta önce davet usulüyle Belediye Encümeni tarafından ihale yapıldı. Üç gün sonra 'Amfi tiyatroda kayma var, bu durum insanların can güvenliğini tehlikeye sokar' gerekçesiyle ihale iptal edildi. Aslında amfi tiyatromuzda kayma yok, belediyede eksen kayması var" dedi. Atabay, amfi tiyatronun kapatılmasının ilçedeki etkinliklerin yoğun olduğu dönemde büyük bir hata olduğunu savunarak, bu kararın ilçeye ve belediyeye zarar verdiğini belirtti.

"İHALEYİ BAŞKASI ALINCA 'KAYMA VAR' DEYİP İHALEYİ İPTAL ETTİLER"

Didim Belediyesi, amfi tiyatroda oluşan hasarların yüklenici firma tarafından gizli ayıplar içerdiği gerekçesiyle 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Belediye, 1,5 yıllık kullanımda bu tür hasarların meydana gelmesinin mümkün olmadığını savundu. Ancak, mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetinin raporlarında "kayma" ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Raporda, sadece yapıdaki nem ve rutubet sorunlarına dikkat çekildi. Müteahhit firma da iddialara karşı çıkarak, amfi tiyatroda herhangi bir kayma olmadığını ve yaptıkları işin arkasında durduklarını belirtti. Firmanın sahibi Cebrail Tunç, "İhaleyi başkası alınca 'Kayma var' deyip ihaleyi iptal ettiler. Bilirkişi raporunda kaymayla ilgili tek bir kelime yok. 45 yıllık bir firmayız ve bu tür iddialar firmamızı itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Bu yüzden haklarında tazminat davası da açıyorum" diyerek, belediyenin kendilerine karşı haksızlık yaptığını savundu.