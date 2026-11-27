Yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, Türkiye 'ye en yakın olan kara parçası İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre uzaklıkta olduğu saptandı. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Sinancan Öziçer, "Deprem büyük olmamasına rağmen Karşıyaka, Konak başta olmak üzere dolgu zemin ve alüvyon tabakası 100-150 metre kalınlığı olan zemin üzerindeki binalarda ciddi şekilde hissedildi. Uykularından uyanan vatandaşlarımız oldu. Belki o an için paniğe, tedirginliğe, 'Acaba daha büyük bir deprem olacak mı?' korkusuna sebebiyet vermiş olabilir. Ama bunlar münferit, Ege açıklarında ve İzmir Körfezi civarlarında her zaman beklediğimiz büyüklükteki depremler. Vatandaşlarımıza herhangi bir korku ve endişeye kapılmadan normal hayatlarına devam etmelerini söyleyebiliriz" dedi.