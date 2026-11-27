1 sene ayrı kaldılar, kahvehanelerini kapattırdı. Eyüp'ü şikâyet etti ve cezaevine attırdı. Uzaklaştırma aldırdı. 3.5 senelik evliliği hep sorunlu geçti. Kardeşim onu çok sevdi, karşı çıkmamıza rağmen evlendi. Ne söylesek bir kulağından girip diğerinden çıkıyordu. Resmen cinayet geliyorum dedi. Kardeşimin banka hesabında yüklü miktarda parası vardı. Bence Emel o parayı gördü ve bu cinayeti planladı. Eyüp'ün kasasında duran tapuları da fark etti. Bu malları ve paraları ele geçirmek için bunu yaptılar" dedi.