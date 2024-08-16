Estetik operasyona takıldı

Aydın'da bir doktor ve medikal ürün satan suç ortağının yaptığı usulsüzlüğü, emniyet ortaya çıkardı. Didim Devlet Hastanesi'nde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Metin Çalışkan'ın, hastalardan usulsüzce para istediği ortaya çıktı.

"30 BİN LİRA İSTEDİ"

Burun estetiği için gelen hastalardan hastane ve medikal ücreti dahil 30 bin lira isteyen, ameliyat için gerekli malzemeleri de medikal ürünler satan suç ortağına ait işyerinden aldıran doktor Metin Çalışkan ile medikal ürün satıcısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Metin Çalışkan'ın hastalardan usulsüzce para aldığı iddiaları üzerine operasyonun düğmesine bastı.

ORTAĞI DA CEZAEVİNDE... İŞLEMLERİNİN tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin Çalışkan ile E.Ö tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

56 kişinin ifadesi doğrultusunda Dr. Çalışkan'ın görev yaptığı Didim Devlet Hastanesi'nde burun estetiği ameliyatı için gelen hastalara ameliyatın ücretli olduğunu söylediği, hastane ve medikal ücret dahil yaklaşık 30 bin lira istediği, gerekli malzemeyi almaları için medikal ürünler satan E.Ö'ye yönlendirdiği belirlendi.

MALZEME TESLİM ETMEMİŞ

Hastaların ürünler için ücret ödedikleri, iş yerinin kredi kartından ödeme kabul etmediği, hastalara herhangi bir fatura ya da makbuz verilmediği, hastalara bir malzeme teslimi olmadığı tespit edildi.