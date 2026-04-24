İzmir'de artık zorunlu! Suistimalleri önlemek için 'Mavi Kart' kullanılacak!

İzmir Kuyumcular Odası tarafından yürürlüğe konulan uygulama kapsamında, çantacı ve toptancı olarak faaliyet gösteren tüm esnaf ile çalışanlarının kart sistemine dahil olması gerektiği açıklandı. Kart sistemi için gerekli teknik cihazların oda tarafından temin edildiği belirtilirken, toptan iş yapan esnafın herhangi bir mazeret ileri sürmeden ivedilikle başvuru yapmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca sahada bulunan pazarlama araçlarının plakalarının da sisteme kaydedileceği bildirildi. Perakende esnafına, Mavi Kartı bulunmayan tedarikçilerden ürün almamaları konusunda uyarı yapılarak, aksi durumda doğacak hukuki ve idari sorumluluğun işletmelere ait olacağı ifade edildi.



"MAVİ KARTI BULUNMAYAN TOPTANCILARIN ÜRÜNLERİ DENETLENMİYOR"



İzmir genelinde faaliyet gösteren tüm toptancı ve pazarlamacılarda ürün denetleme kararı aldıklarını belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, "İzmir ve çevresinde kuyumculuk faaliyeti yürüten esnafımızın, yanlarında çalışan personelleri odamıza bildirmesi gerekmektedir.