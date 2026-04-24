Haberler İzmir Katil yeni bir yüz yaptırıp 11 yıl kardeşinin kimliğini kullandı! İzmir'de çalıştığı atölyede yakayı ele verdi! Bursa'da 2011'de işlenen tasarlayarak cinayetin ardından sırra kadem basan firari zanlı, yıllarca izini kaybettirmek için kardeşinin kimliğini kullandı, 9 kez estetik ameliyat geçirdi. İzmir'de mobilyacıda çalışarak yeni bir hayat kuran şahıs, Bursa Asayiş ekiplerinin yüzlerce kamera kaydı inceleyerek yürüttüğü titiz takip sonucu, işe gittiği servis aracında yakalandı. Şahsın yakalanma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.









Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında Bursa'da bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.K., patronuyla birlikte bir şahsı tasarlayarak öldürdü. Olayın ardından patron yakalanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ise kaçmayı başardı. Yargılama sürecinde her iki şahıs hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cinayetin hemen ardından otostopla Bursa'dan ayrılarak İzmir'e gittiği belirlenen zanlı, burada kardeşine ait kimliği kullanarak yeni bir hayat kurdu. Zaman içinde dikkat çekmemek için sıradan bir işte çalışmaya başlayan A.K.'nın, en dikkat çeken hamlesi ise peşindekileri yanıltmak için tam 9 kez estetik ameliyat geçirmesi oldu. Yüz hatlarını değiştiren, burnundan çenesine kadar birçok operasyon geçirdiği öğrenilen zanlı, adeta başka birine dönüştü.