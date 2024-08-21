Emekli olmak isterken canından oldu

Cinayet anı kameralara yansırken 15 suç kaydı bulunan G.D. tutuklandı. Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, kıraathane işletmecisi E.M'nin üst katında oturan G.D, gürültü nedeniyle komşusunun iş yerini bastı.
G.D. tutuklandı
Uyuşturucu etkisi altında olan G.D, elindeki bıçakla önce kıraathane sahibi E.M ile kavgaya tutuştu.
Bahri Günay
Saldırganın bıçağı salladığı anda kavgayı ayırmak isteyen Bahri Günay kalbinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günay hayatını kaybetti. Evli ve 3 kız babası Günay, gözyaşları arasında Kadıköy Mezarlığı'na defnedildi.