Öldüren ihmal

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Melih Ayvaz, dokunduğu aydınlatma direğinden kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhmale kurban giden talihsiz çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, Kuşadası'na bağlı Ege Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi.

'DEFALARCA SÖYLEDİK'

Site içerisindeki aydınlatma direğine dokunan Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Melih Ayvaz, kaçak elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayvaz'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Site sakinlerinden Ayfer Timin, ihmalin bedelinin ağır olduğunu belirterek, "Çocuk elektrik akımına kapılmış. Ben buradaki evi alalı iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yıldır ihmaller bitmiyor. Hatta havuzun kabloları bile suyun içinde geziyor. Defalarca toplantı yapalım istedik. 'Eğer bu işi yapamıyorsanız, bırakın' dedim. Yani aşırı derecede ihmalkarlık var. Bu direkte daha önce bir kadın hafif bir titreşim yaşamış o da paylaşmış ama olan çocuğa oldu. Site yönetimine defalarca söyledik ama kimse dinlemedi. Havuz için 'defalarca para topladınız, bu kablolar suyun içinde gizlenmemiş, bu çocukların canı bu kadar ucuz mu' dedik. 'Yapılacak' dediler ama yapılmadı" diye konuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

ELEKTRİK akımına kapılarak hayata veda eden Melih Ayvaz, Kuşadası Ege Mahallesi Akkuş Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mahallesi Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.