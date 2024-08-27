Didim Belediyesi’nde öldüren mobbing

Didim Belediyesi'nde 25 yıldır engelli kadrosunda çalışan 49 yaşındaki Nilüfer Altıner, işyerinde kendisine mobbing uygulandığı için girdiği bunalım sonrasında evinin balkonundan kendine boşluğa bıraktı. Altıner'in ölümü sonrası yakınları ve arkadaşları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, hemcinsi olan CHP'li Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından sürgün edilip mobbing uygulandığı için yaşamına son verdiğini iddia etti.

Başkan Gençay'a çok sayıda kişi yaptıkları yorumlarla eleştiri yağmuruna tutarken, Haydar Hoke isimli bir şahıs olayı 'cinayet' olarak yorumladı. Sürgün sonrası iş arkadaşları ve yakınlarına haksızlığa uğradığını ve kendisine mobbing uygulandığını söyleyen Altıner'in bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi. Öte yandan Altıner'in ölümü sonrası, Didim savcılığı olayın kazadan mı ibaret, yoksa Altıner'in canına mı kıydığını araştırıyor.

TEK BÖBREKLİ VE YÜRÜME ENGELLİ

Tek böbreği olmayan ve yürüme engelli Nilüfer Altıner, 1999 yılında Didim Belediyesi'nde engelli kadrosundan işe girdi. Son olarak Didim Belediyesi bünyesinde sosyal markette çalışan Altıner, CHP'li Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın başkan seçilmesinden sonra Park Bahçeler Müdürlüğüne sürülerek mobbing uygulandı.

"EMEKLİLİĞİNİ ORADA TAMAMLARSIN"

Altıner bu sürgün üzerine, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a giderek, "Başkanım emekliliğime bir iki ay kaldı. Ben tek böbrekle yaşıyorum ve yürüme engelliyim. Yakın zamanda emekliye ayrılacağım için bana yardımcı olursanız sevinirim. 25 yıldır çalıştığım bu birimden emekli olayım" dedi. Hatice Gençay ise, "İyi işte az kalmış emekliliğine kadar park bahçelerde çalışırsın. Emekliliğini orada tamamlarsın" şeklinde cevabıyla, Altınel'i isteğine olumsuz yaklaşarak adeta bu isteğinden dolayı kendisini tersledi. Altınel başkan Gençay ile yaşadığı bu diyalogu iş arkadaşları ve yakınlarına anlatarak çok üzüldüğünü ve içerlediğini söyledi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yıllardır çalıştığı birimden sürgün edilen Altıner, Başkan Gençay ile yaşadığı diyaloğu yakınlarına anlattı. Yaşadığı bu olaydan dolayı psikolojinin bozulduğunu dile getiren talihsiz kadın önceki gün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1035 sokaktaki bulunan evinin üçüncü katından kendine boşluğa bıraktı. Altıner'in durumunu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine ve polise bildirdi. Ağır yaralı olarak Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altıner, ardından sevk edildiği Adnan Menderes Üniversitesi hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEPKİ YAĞDI "KANI ELLERİNİZDEN ÇIKMAYACAK"

CHP Didim eski İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Nilüfer Altıner'in ölümü sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koçak paylaşımında, "Didim Belediyesinde çalışan sevgili Nilüfer Altıner'in yaşamına son vermiş olması beni derinden üzmüştür. Nedeni ne olursa olsun sonun böyle olmamalıydı. Sana kim ne yaşattıysa, aynısını yaşasın" dedi. Koçak'ın bu paylaşımının altına Belediye Başkanı Hatice Gençay'a tepkiler yağdı. Yorumlarda Haydar Hoke, "Allah rahmet eylesin.. Bence bu ne bi kaza nede intihar bu aymazlığın cinayeti yani bu cinayet...", Bülent Erdoğan, "Sebep olanlar hesabını vermeli", Umut Kaşan ise, "Dün Levent Bakay'ın, bu gün Nilüfer Altıner'in kanı ellerinizden çıkmayacak" yazarak tepkilerini dile getirdiler.

ATABAY DÜŞMANLIĞI

Gençay'ın Altıner haricinde eski başkan Ahmet Deniz Atabay'a yakın olan bazı belediye çalışanlarına da mobbing uyguladığı, ancak bu kişilerin işten atılma korkusundan dolayı sessiz kaldıkları da belirtildi. Başkan Gençay daha önce de eski başkan Atabay'ın vizyon projesi olarak hizmete açtığı Didim Amfi tiyatrosunu 'temelinde kayma var' bahanesiyle kapatmıştı.