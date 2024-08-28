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Haberler Aydın

Bu bitkiyi koparmanın cezası 387 bin lira! Çok nadir bulunuyor...

Aydın’ın Söke ilçesinde, Jandarma Çevre Tim Komutanlığı nadir bulunan ve 60-100 yılda bir çiçek açan Agave bitkisini tespit etti. Çevre Kanunu'na göre bitkiye zarar verilmesi durumunda 387 bin 142 TL ceza uygulanacak.

KAZIM YÖRÜKCE
Bu bitkiyi koparmanın cezası 387 bin lira! Çok nadir bulunuyor...

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde Türkiye'de nadir bulunan ve 60 ila 100 yıl arasında sadece bir kere çiçek açan Agave bitkisine rastlanırken, 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan bitkiye zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası uygulanıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca endemik bitki türlerinden olan ve Aydın'da sadece Söke ilçesi Doğanbey Eski Rum köyünde olan , "Türkiye'de nadir bulunan" Agave bitkisi icra edilen faaliyet esnasında Didim Akbük ilçesi Fevzipaşa mahallesinde bulunan otel mevkinde de "Agave bitki" türüne rastlanıldı. Bitkinin koruma altına alınması için jandarma ekipleri tarafından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verildi.

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ender bir bitki türü olan Agave bitkisi ortalama 60 ila 100 sene arasında sadece bir kere çiçek açıyor. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan Agave bitkisine zarar verildiği takdirde 387 bin 142 TL para cezası veriliyor. Biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlar da jandarma ekiplerince Çevre Kanunu kapsamında bilgilendirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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