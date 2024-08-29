Eczaneden krem çaldı, yakalanınca eşkıyalığa soyundu

Aydın'da hırsızlık için girdiği eczaneden krem çalan kadın, kendisini fark eden eczacıya tehditler savurup bıçaklamakla tehdit etti. Olay yerine gelen polise de direnen gözü dönmüş kadın hırsız, görüntü almak isteyen gazetecilere hakaretler savurdu.

Olay Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesinde yaşandı. Bir eczaneye giren F.D, krem çalarken suçüstü yakalandı. Kendisini fark eden eczane sahibi Ülfet Kara Aksoy'a bıçak çeken gözü dönmüş kadın hırsız tehditler savurup terör estirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polise de direnen kadın, elindeki bıçağı savurarak kaçmaya çalıştı. Kısa bir mücadelenin ardından polis tarafından etkisiz hale getirilen kadın kelepçelenerek ekip otosuna alındı. Öfkeli hırsız, tüm bunlar yaşanırken görüntü almaya çalışan gazetecilere hakaretler savurdu. Yapılan aramada krem çalan kadın hırsızın çantasından 3 adet kesici alet çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRIYA KINAMA

Olayla ilgili Aydın Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, sağlıkta şiddetin bir an önce durdurulması temennisinde bulunularak Eczacı Ülfet Kara Aksoy'a yapılan saldırı kınandı. Ayrıca başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağının altı çizilerek saldırıdan dolayı eczacı Aksoy'a geçmiş olsun dilekleri iletildi.