Aydın’daki kadın cinayetine kadınlardan tepki

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın cinayete kurban gitti. Olay, 2 Eylül'de saat 17.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Dildöken, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı Nebahat Yükçü'nün evine geldi. Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Dildöken, Yükçü'yü göğsünden vurup, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nebahat Yükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Boşandıktan sonra da eski eşinden şiddet gördüğü belirtilen Yükçü'nün cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından Eren Dildöken, yakalanıp, tutuklandı.

NEBAHAT'İN AİLESİ DE EYLEME KATILDI

Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, dün kadın cinayetlerine tepki göstermek için Kaya Şavkay Meydanı'nda bir araya geldi. Nebahat Yükçü ve katledilen kadınlar için "Erkek şiddetine uğrayan kadınlar için isyandayız" sloganıyla gerçekleşen eyleme Nebahat Yükçü'nün ailesi de katıldı. Mehlike Hepdemir, "Son zamanlarda ülkemizin göz bebeği turizm merkezi olan Kuşadamızda kadına şiddetin artış göstermesi, kadına yönelik cinayetlerin gerçekleşmesi ve ilçemizin öldürülen kadınlarla anılmaya başlanması, kadınlara artan şiddet oranları, utandıran tablolar ortaya çıkarmaktadır. 'Bana bir şey olmaz' diyemeyeceğimiz, sessiz kalıp seyirci olamayacağımız, tanıklık ettiğimiz olaylara, 'Arkadaşım, bunu yapmaz' diyerek koruyup, göz yumup yolumuza gidemeyiz" dedi.

'KADINLARIMIZ ARTIK KATLEDİLMESİN'

Nebahat Yükçü'nün babası Hasan Yükçü ise üzüntüsünün tarif edilemez olduğunu söyleyerek, "Kesinlikle kadına karşı şiddetin önüne geçmemiz gerekiyor. Kuşadası'ndan konuştuğumuz zaman Edirne'den bile duyuluyoruz. Bu insanlara, cezaevlerinde güllük gülistanlık bakmasınlar. Bu insanlara ağırlaştırılmış müebbet versinler. Öyle cezalar verilsin ki bu insanlar öldürmekten vazgeçsinler, hatalarını anlasınlar. Devletimizin bu konuda kanun çıkartması gerekiyor. Kadınlarımız artık katledilmesin" dedi.