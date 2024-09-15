Ayağa kaldıran destek

Aydın Kuşadası'nda yaşayan eski belediye çalışanı 56 yaşındaki Murat Çolak, 20 yıldır mücadelesini verdiği şeker hastalığı nedeniyle 5 ay önce sağ bacağını kaybetti. Engelli kaldıktan sonra eşi tarafından da terk edilen Çolak'a, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yardım elini uzattı. Başkan Günel, eski çalışanına önce akülü sandalye aldı sonra da protez bacak taktırdı. Çolak, "Ben hayata tutundum, ama hayat beni bırakmıştı. İmdadıma başkanım yetişti" diyerek başkan Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi'nde çalışan kentin sevilen simalarından olan Orhan Gencebay lakaplı Murat Çolak, 20 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Yaklaşık 5 ay önce hastalığı nedeniyle sağ bacağı kesilmek zorunda kaldı. Engelli olduğu için çalıştığı Kuşadası Belediyesi'nden malulen emekli oldu. Engelli olduğu için eşi de evi terk etti.

Çolak, yaşadığı olumsuzluklara rağmen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sayesinde hayata tutundu. Günel'den "Bir babanın evladına yapmadığını o bana yaptı" diyerek bahseden Çolak, "5 ay önce hastalığımdan dolayı bacağım kesildi. Hemen ardından eşim beni terk etti. Tam hayata küsmüşken kapımı başkanım çaldı. Benim hayata tekrar tutunmam için akülü sandalye almış. Şimdi de tekrar yürümem için protez bacak taktırdı" dedi.

İKİNCİ BABAM

Başkan Günel'in desteğinin sadece bununla kalmadığını da vurgulayan Çolak, "Hatta neredeyse her gün beni arayıp, 'Gencebay, hayattan kopmak yok! Hayata sımsıkı bağlanacaksın!" diyerek beni motive ediyor. Başkanım benim ikinci babam gibi. Ona hayatımı borçluyum" şeklinde konuştu.