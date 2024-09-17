Kızım ölümü göze almıştı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Eygi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, ölümünün ardından gözyaşı döktüğü kızının onurlu yaşamından duyduğu gururu anlattı.

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin'e yapılan saldırı sırasında hayatını kaybetti.

'HİÇ TEHLİKEDEN BAHSETMEDİ'

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'ya gitme kararını kendisine söylediğini gözyaşı içinde anlatan baba Eygi şöyle söyledi: "Ayşe Filistin'e gideceğini bana söyledi. Vazgeçirmek için aylarca vaktim vardı. Her gün konuştuk, çabaladım, vazgeçmedi. Madem gideceksin kızım, şubatta ya da martta git dedim. Onu da başaramadım, gitti. Bana söz ver, her aşamada en küçük bir tehlike olduğunda oradan geri dön dedim. Ürdün'e, Kudüs'e, Ramallah'a gitti. Hiç tehlikeden bahsetmedi. 'Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba' dedi."

Acılı baba Mehmet Suat Eygi, kızını vazgeçirmek için aylarca uğraştığını ama kızının geri adım atmadığını söyledi.

"KENDİNİ ADAMIŞTI"

EYGİ, kızının son dönemlerde kendini Filistin'e adadığını, aylarca gösterilere katıldığını aktararak, onun ismini, düşüncelerini, ideallerini unutturmamak için çabalayacaklarını belirtti. Eygi, ilk andan itibaren devletin varlığını hissettiklerini kaydederek, "Sağ olsun devletimizin her aşamada çok büyük desteği, yardımı ve ilgisi vardı. Definden sonra da hukuki aşamasında da devletimizin desteğini görüyoruz" dedi.