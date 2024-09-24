Alkol ve aşırı hız kaçınılmaz sonu getirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde katıldığı eğlencede aşırı derecede alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Raşit İnceoğlu hayatını kaybetti. Kaza, Nazilli'ye bağlı kırsal Eycelli Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'de bir sünnet eğlencesinde alkol aldıktan sonra eve dönmek için 09 AKE 798 plakalı araç ile Eycelli'ye dönen Raşit İnceoğlu ve arkadaşı S.Ö, aşırı süratli şekilde virajı alamayarak yol kenarında bulunan bariyerlere saplandı.

Bölgeden geçen ve arkadaşları olduğu öğrenilen bir şahıs kazaya rastlar rastlamaz durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından şoför Raşit İnceoğlu ve yolcu S.Ö ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Raşit İnceoğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaralı S.Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Acı haberi alan aile hastaneye akın ederken, sinir krizi geçirdi.