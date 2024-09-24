Amfi tiyatro tartışmasının altından damat çıktı

AYDIN Didim'de her taşın altından CHP'li Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın damadı Cem Armutlu çıkıyor.

Didim Belediyesi tarafından 2022 yılında yaptırılan ve 780 milyona mal olan amfi tiyatro "eksen kayması" olduğu iddiasıyla kapısına kilit vurularak çürümeye terk edilmişti.

Projenin yapını üstlenen firma sahibi, yapıda eksen kayması olmadığını, damat Armutlu'nun istediği firmanın ihaleyi alamadığı için bu iddiaların atıldığını söyledi. Yüklenici firma hatanın kendisinden kaynaklanmadığını, belirterek bilirkişi raporu istedi.

Gelen bilirkişi raporunda binanın temelinde kayma olmadığı sadece duvarlarında sıva dökülmeleri olduğu belirtildi.

Firma sahibi Cebrail Tunç, "Damat Cem Armutlu'nun istediği firma ihaleyi alamayınca bu iddiaları ortaya attılar. Bilirkişi raporu incelenirse burada eksen kaymasından ziyade ulaşılamayan bir rant olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır" dedi.