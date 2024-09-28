Aydın’da otomobilde yapılan aramada vitesin altına gizlenmiş el bombası bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan bir şahsın otomobilinde yapılan aramalarda vites kutusu altına gizlenmiş 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi.
Operasyon kapsamında N.N. isimli şüphelinin aracında vites kutusu altına gizlenmiş şekilde 1 adet yabancı menşei savunma tipi el bombası, 1 adet F seri numaralı 1 dolar, diğer şüpheliler ile birlikte kaldığı evde ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden R.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.