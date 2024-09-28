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Aydın'da otomobilde yapılan aramada vitesin altına gizlenmiş el bombası bulundu

Aydın'da jandarmanın takibe aldığın otomobilde yapılan aramalarda vites kutusu altına gizlenmiş 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İHA
Aydın’da otomobilde yapılan aramada vitesin altına gizlenmiş el bombası bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan bir şahsın otomobilinde yapılan aramalarda vites kutusu altına gizlenmiş 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Aydın’da otomobilde yapılan aramada vitesin altına gizlenmiş el bombası bulundu

Operasyon kapsamında N.N. isimli şüphelinin aracında vites kutusu altına gizlenmiş şekilde 1 adet yabancı menşei savunma tipi el bombası, 1 adet F seri numaralı 1 dolar, diğer şüpheliler ile birlikte kaldığı evde ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Aydın’da otomobilde yapılan aramada vitesin altına gizlenmiş el bombası bulundu

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın’da otomobilde yapılan aramada vitesin altına gizlenmiş el bombası bulundu

Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden R.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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