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Aydın'da Tralleis Antik Kenti çok yakında açılıyor!

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Projeleri tamamlanan antik kentin 2025 yılında ziyarete açılması bekleniyor.

İHA
Aydın’da Tralleis Antik Kenti çok yakında açılıyor!

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ederken, projeleri tamamlanan antik kentin 2025 yılında ziyarete açılması bekleniyor.

Aydın’da Tralleis Antik Kenti çok yakında açılıyor!

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İlk defa 1996 yılında kazılara başlanan Tralleis Antik Kenti'nde kazılar bu sene 28'inci yılına girerken bölgede çalışmaların hız kesmeden büyük bir heyecanla devam ettiğini ifade eden Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında Aralık ayının sonuna kadar kazıların devam edeceğini belirtti.

Aydın’da Tralleis Antik Kenti çok yakında açılıyor!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 ay süreli kazı izni bulunan Tralleis Antik Kenti'nde işçiler ve bilim insanlarıyla birlikte 100 kişilik bir ekip çalışmaya devam ederken, kentin ziyarete açılması için hazırlanan projeler de tamamlandı. Çevre düzenleme projesinin tamamlandığını ve onay aldığını belirten Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez; "Burasının çevre düzenleme projesi tamamlandı, kuruldan onay da aldık. İl Kültür Müdürümüzü Ahmet Demir Beyfendi, geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaptı. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl ziyarete açılacak inşallah. Proje devam ediyor.

Aydın’da Tralleis Antik Kenti çok yakında açılıyor!

Önümüzdeki yıl açılmasını istiyoruz. Halkla buluşturmayı istiyoruz burayı. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında çalışıyoruz. Bakanlığımızın çok büyük bir desteği var. Bu proje kapsamında Aralık ayının sonuna kadar devam edeceğiz kazılara ve büyük bir hızla, büyük bir istekle bu kazılara devam ediyoruz" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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