Aydın’da Tralleis Antik Kenti çok yakında açılıyor!

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İlk defa 1996 yılında kazılara başlanan Tralleis Antik Kenti'nde kazılar bu sene 28'inci yılına girerken bölgede çalışmaların hız kesmeden büyük bir heyecanla devam ettiğini ifade eden Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında Aralık ayının sonuna kadar kazıların devam edeceğini belirtti.