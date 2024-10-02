Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Kan donduran olay, Aydın'ın Efeler Mahallesinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Sibel Aygan, yaklaşık 1.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden işsiz eşi Mustafa Yıldırım'dan boşandı. Yıldırım, Aygan'a yeniden barışma teklifinde bulundu.

TEHDİT MESAJLARI

Sibel Aygan'ın barışma teklifini geri çevirmesi üzerine Yıldırım, eski eşinin telefonuna "Barışmazsan seni öldürürüm" şeklinde tehdit mesajları gönderdi. Sabah çocuklarını okullarına bırakıp işe gitmek için evden dışarıya çıkan Aygan, bu sırada eski eşi Mustafa Yıldırım'ı karşısında gördü. Yıldırım çocuklarının gözü önünde peş peşe tetiğe bastı. Kurşun yağmuruna tutulan Aygan, üçü göğsüne biri koluna kurşun isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Yıldırım ise bir otomobille olay yerinden kaçtı. Aygan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan fiziki takip sonucu Yıldırım, Milas'a bağlı Şenköy'de saklandığı adreste yakalandı. Yıldırım'ın olayda kullandığı tabanca da kısa sürede bulundu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Yıldırım, polise verdiği ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.