Aziz Sancar’dan incir teşekkürü

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, Aralık 2015'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde söylediği, "En çok İzmir incirini özledim" sözleri üzerine Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Sancar'a gönderdiği e-mailde "İncir, Aydın'ın AB tescilli ürünüdür" uyarısında bulunmuştu. Ülken'in bu çıkışına yanıt veren Sancar ise Aydın incirinin dünyanın en iyi inciri olduğunu söylemişti. Ülken, 17 Şubat 2016'da onayı gelen AB'deki incir tescilini Sancar'a ithaf etmişti. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, geçtiğimiz günlerde bilim insanı Aziz Sancar ve eşi Gwen Sancar'a incir ile birlikte kenti tanıtan kitaplar ve tablo gönderdi.

'AFİYETLE YİYECEĞİM'

Hediyeleri eline ulaşan Sancar, sosyal medyadan paylaştığı teşekkür mesajında, "Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken kardeşim oda tarafından Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilinin tarafıma ithaf edildiği Aydın İnciri ve Gwen hanım için hediyeler gönderdi. Aydınlı kardeşime çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en güzel incirini afiyetle yiyeceğim" dedi.

TANITIMINI SAĞLADI

Sancar'ın Aydın incirinin tanıtımına vesile olduğunu dile getiren Başkan Ülken ise "Kıymetli Hocam Aziz Sancar bizi onurlandırmış, çok teşekkür ediyorum. Aydınımızı ve Aydın İncirimizi tanıtmaya vesile oldu. Afiyet olsun, Türk Gençlerine en büyük rol model olan Hocamız için ne yapılsa az" dedi.