Kuşadası’nda Amerikalı turistlere mehterli karşılama

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki en önemli duraklarından olan ve Türkiye'deki 9 liman içerisinde her yıl en çok yolcu gemisinin yanaştığı Kuşadası Limanı, Ekim ayında da hareketli günler yaşıyor. Kuşadası Limanı, kentin sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi ören yerlerine yakın olan konumuyla da kruvaziyer turları düzenleyen acentelerin listesinde ilk sırada yer alıyor. 2024 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık sürede 412 kruvaziyer ile 653 bin 402 turisti ağırlayan Kuşadası Limanı'na sezon boyunca, zenginleri taşıyan daha az yolcu kapasiteli kruvaziyerler de sıklıkla demirliyor.

"ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ"

Kuşadası Limanı'na son olarak dünyanın en zengin kruvaziyer yolcularının seyahat ettiği Bahama bayraklı yelkenli 'Wind Spirit' ve 'Star Legend' isimli gemiler yanaştı. Her iki kruvaziyer, kente çoğunluğu ABD'li olan toplam 365 zengin turisti getirdi.

Windstar Cruise Line firmasına ait kurvaziyerlerden inen turistler limanda mehter marşları eşliğinde karşılandı. İlçeyi dolaşarak alışveriş yapan ve restoranlarda yemek yiyen turistler, esnafın da yüzünü güldürdü.

"40'INCI YILLARINI KUTLUYORLAR"

Kuşadası'na en çok kruvaziyer gemisi getiren acentenin kurucu ortaklarından olan Rengin Bülbül Turan, Wind Spirit ve Star Legend adlı kruvaziyer gemilerinin özel tur kapsamında Kuşadası'na demirlemeyi seçtiklerini belirterek, "Gemilerin ait olduğu şirket 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Aynı zamanda şirketin sahibi olan aile de Star Legend'ta seyahat ediyor. Kruvaziyerlerin dün gece Kuşadası Limanı'na gelerek konaklama yapması kent ekonomisine de önemli bir katkı sundu" dedi.

"KRUVAZİYER TURİZMİNDE GELECEK İKİ SEZON ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde 2025 sezonuna çok daha iyi bir başlangıç yapacağına da değinen Rengin Bülbül Turan, "Bu yıl geçen yıla oranla kruvaziyer sezonu yoğun ve verimli geçiyor. Eylül ayı sonu itibarıyla 412 kruvaziyer ile 600 binin üzerinde turist ağırladık. 2025 ve 2026 yıllarının bize gelen rezervasyon talepleri doğrultusunda daha iyi olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.