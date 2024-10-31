Buharkent’te doğalgaz dağıtımı başladı

Son yıllarda yapılan yatırımlarla enerji, sanayi, turizm, eğitim ve sosyal alanda büyük ivme kazanan Aydın'ın Buharkent ilçesinde yatırım planlamaları artarak devam ederken, doğalgaz çalışmaları da hız kesmiyor.

Geçtiğimiz aylarda Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un start vermesiyle 3 Eylül Mahallesi'nde doğalgaz çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 Eylül Mahallesi'nin tamamında, Kamilpaşa Mahallesi'nin bir kısmında altyapı çalışmaları tamamlanırken, mahallelere gaz arzı başlatıldı.

Gaz dağıtım istasyonunda incelemelerde bulunan Buharkent Belediye başkanı Mehmet Erol, 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak, en kısa sürede ilçe merkezinin tamamını doğalgaza kavuşturacaklarını belirtti.

BAŞKAN EROL, DOĞALGAZLA PİŞEN İLK KAHVESİNİ İÇTİ

İstasyondaki incelemelerin ardından Başkan Erol, 3 Eylül Mahallesi'nde ikamet eden Uyan ailesinin evine misafir oldu. Doğalgaz ile pişen ilk kahvelerini içen Başkan Erol, "İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, inşallah altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte zamanla ilçe merkezimizin tamamı doğalgaza kavuşmuş olacak" dedi.