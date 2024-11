Hayat mücadelesinde ipin ucunu bırakmadı

Aydın Kuşadası'nda yaşayan emekli öğretmen Meryem Önder, beş yıl önce aldığı beyin tümörü teşhisinden sonra hayatını şokunu yaşadı. 23 Şubat 2019 günü, emekli öğretmen Meryem Önder'in hayatı sabah gözlerini açtığında bir anda altüst oldu. Görme, konuşma ve yürüme yetilerinin kaybolduğunu fark eden Önder, büyük bir panikle hastaneye başvurdu. Beyninde tümör olduğunu belirlendi ve doktorların yaptığı incelemelerin ardından acil olarak ameliyat kararı alındı. Önder, ameliyatın ardından zorlu bir rehabilitasyon sürecine girdi. Ameliyat sonrası beynindeki üç boyutlu algı yetisinde sorun yaşayan Önder'e doktoru, renkler ve sayılarla uğraşmasını önerdi.

EL İŞİ İLE YAŞAMA DÖNDÜ

BU yönlendirme, onu el işine yöneltti ve her ilmek, her dikiş ona yeni bir umut ışığı oldu. "Renklerin ve sayıların arasında adeta yeniden doğdum. Dikiş ve geometri, sadece tedavinin değil, hayatımın baş kahramanları oldu" diyen Önder, beyninin yeniden şekillenmesini her ilmikte hissettiğini söyledi. Önder, hayata yeniden tutunmanın ve fiziksel yetilerini geri kazanmanın sırrını el işinde buldu.