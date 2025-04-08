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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu yapıldı

CHP'de sular durulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklanması sonrası yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçilmişti. Son dakika bilgisine göre, Gazeteci Nuray Başaran katıldığı canlı yayında Kurultayın iptali için YSK'ya başvuru yapıldığı söyledi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu yapıldı

CHP'de bomba gelişme... Geçen hafta yapılan 21. Olağanüstü Kurultay iptal mi edilecek?

Bir televizyon kanalında son gelişmelerle ilgili bilgi veren Gazeteci Nuray Başaran CHP kurultayının iptali için başvuru yapıldığını açıkladı.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "yolsuzluk" suçlamasıyla Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye çalışanı tutuklanmıştı.

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu yapıldı

Bunun üzerine harekete geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanacağı iddiasıyla olağanüstü kurultay kararı almıştı.

YSK'YA BAŞVURU YAPILDI

6 Nisan'da yapılan kurultayda tek aday olan Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Ancak şeffaflıktan uzak ve adayların engellenmesi gibi durumların yaşandığı, tartışmaların görüldüğü sahneler ekranlara yansımıştı. Son dakika gelişmesine göre, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapıldı.

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu yapıldı

BAŞARAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

TGRT Haber'de yayımlanan programa katılan gazeteci Nuray Başaran, YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Başaran açıklamasında, "Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

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