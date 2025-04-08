CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu yapıldı

CHP'de bomba gelişme... Geçen hafta yapılan 21. Olağanüstü Kurultay iptal mi edilecek?

Bir televizyon kanalında son gelişmelerle ilgili bilgi veren Gazeteci Nuray Başaran CHP kurultayının iptali için başvuru yapıldığını açıkladı.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında "yolsuzluk" suçlamasıyla Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye çalışanı tutuklanmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanacağı iddiasıyla olağanüstü kurultay kararı almıştı.

YSK'YA BAŞVURU YAPILDI

6 Nisan'da yapılan kurultayda tek aday olan Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Ancak şeffaflıktan uzak ve adayların engellenmesi gibi durumların yaşandığı, tartışmaların görüldüğü sahneler ekranlara yansımıştı. Son dakika gelişmesine göre, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapıldı.

BAŞARAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

TGRT Haber'de yayımlanan programa katılan gazeteci Nuray Başaran, YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Başaran açıklamasında, "Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor." ifadelerine yer verdi.