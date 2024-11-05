Aydın’da 145 tarihi eser ele geçirildi

AYDIN'IN Çine ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 145 parça eser ele geçirildi. Operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince Çine ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla gelen B.Ş. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 130 adet gümüş sikke, 2 adet gümüş mühür, 4 adet altın sikke, 9 adet obje olmak üzere toplamda 145 adet Roma ve Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.