  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın'da Çember operasyonu: 32 yakalama

Aydın'da Çember operasyonu: 32 yakalama

Aydın'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Jandarma ekipleri düzenlediği ‘Çember’ operasyonuyla çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheliyi yakaladı.

İHA
Aydın’da Çember operasyonu: 32 yakalama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan 'Çember' operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranan 14 şahıs, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 4 şahıs yakalandı.

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 2 şahıs ve diğer suçlardan aranan 20 şahıs olmak üzere toplam 32 kişi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA