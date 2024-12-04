Uçurumdan yuvarlanan sürücü, akrabasını arayarak kurtuldu

6 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Trafik Timi, 1 JAK Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 UMKE, AFAD ekibi, 1 itfaiye ve 1 ambulans ile aranan A.Y., Ovacık Mahallesi'nde dere yatağında sabah saatlerinde bulundu. Şahsın kazadan yara almadan kurtulduğu ve kendi imkanları ile bölgeden uzaklaştığının anlaşılması üzerine A.Y., ambulansa alınarak gerekli sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.