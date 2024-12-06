Kendi yaptığı içkiden öldü

Olay, İncirliova'ya bağlı Acarlar mahallesinde meydana geldi. 47 yaşındaki Günay Ayyıldız, evinin 50 metre ilerisinde bulunan bahçede yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

İHBAR üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Ayyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evinde bir süredir sahte içki yapıp içen Ayyıldız'ın zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Günay Ayyıldız'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Ayyıldız'ın daha öncede sahte alkol tükettiği için rahatsızlanarak tedavi gördüğü öğrenildi