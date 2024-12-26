Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları devam ediyor

Yılbaşı öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca sürdürülen kaçak ve sahte alkol denetimlerinde Muğla'da değişik türde yaklaşık 1 ton el yapımı sahte içki ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslerde arama yapıldı. Yapılan arama ve denetimlerde, 873 litre el yapımı şarap, 48 litre etil alkol, 12 litre el yapımı rakı, 1,5 litre el yapımı votka, 4,5 litre el yapımı viski, 2 litre şarap aroması, 4 şişe anason yağı, anason aroması ve 2 adet şırınga ele geçirildi. 7 şüpheli, kaçakçılıkla mücadele suçundan haklarında işlem yapılarak dosyaları eksik olan evrakları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.

AYDIN'DA BASKIN

Öte yandan Aydın'ın Söke ilçesinde 30 litre gümrük kaçağı votka, 12 litre etil alkol ele geçirildi. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak içki sattığı belirlenen B.E.G'nin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 30 şişe votka ile sahte içki yapımında kullanılan 12 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.