Aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon

AYDIN'DA jandarma ekiplerinin suç ve suçlulara yönelik mücadelesi aralıksız sürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan ÇEMBER-53 ve 54 operasyonlarında, 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 29, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 3, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 ve ifadeye yönelik aranan 25 olmak üzere toplamda 60 şahıs yakalandı.