Hız tutkusu sonları oldu

AYDIN'IN Karacasu ilçesine bağlı Ataköy mahallesinde hız tutkusu, 2 gencin hayatına mal oldu. Nazmi Karapınar (16) babasının motosikletiyel gezintiye çıktı. Okuldan çıkan Ramazan Gökçe (15) ve Mustafa Kılıç'la (13) yolda karşılaşan Karapınar, iki arkadaşını motosiklete bindirdi. Bir süre gezen Karapınar, önünde seyreden M.Ö. (18) yönetimindeki otomobilli sollamak için gaza bastı. Aşırı hız yüzünden motosiklet, tali yola dönen otomobile çarptı.

Mustafa Kılıç

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

YOLDAN çıkan motosiklet, bir evin demir kapısını kırıp bahçesine girdi. Kazada sürücü Nazmi Karapınar ile motosiklette bulunan Mustafa Kılıç (13) ve Ramazan Gökçe (15) yaralandı.

Ramazan Gökçe

Durumları ağır olan Mustafa Kılıç ile Ramazan Gökçe Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak iki genç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korkunç kazada 16 yaşındaki sürücü yaralanırken, motosiklete bindirdiği iki arkadaşı hayatını kaybetti.

KARACASU HALKI, ÖLEN GENÇLERE AĞLIYOR

KIRÇİÇEĞİ Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ramazan Gökçe ve Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mustafa Kılıç'ın ani ölümü, Karacasu halkını yasa boğdu. İki çocukluk arkadaşı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada yaralanan Nazmi Karapınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.