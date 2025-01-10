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Aydın’daki portakal hırsızı yakayı ele verdi

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Giriş Tarihi: Gazete

Aydın’daki portakal hırsızı yakayı ele verdi
AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde bir bahçeden 350 kilo portakal çalan şüpheli suçüstü yakalandı. Olay, Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri devriye esnasında portakal bahçesinde bulunan bir şahıstan şüphelendi. Yapılan incelemede V.Ş. isimli şahsa ait portakal bahçesinden C.Ö. (49) isimli şüphelinin, çuvallar içerisinde yaklaşık 350 kilogram portakal çaldığı tespit edildi. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüpheli C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen portakallar bahçe sahibine teslim edildi.
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