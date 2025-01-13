Sünnetini kahramanlarıyla kutladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaklaşık bir yıl önce fosseptik çukuruna düşerek ölüm tehlikesi atlatan 5 yaşındaki Aras Doğan, görkemli bir sünnet düğünüyle erkekliğe ilk adımını atarken, sünnet törenine kendisini kurtaran jandarma ekipleri de katıldı. Oğlunu kurtaran kahraman jandarmaya tekrar teşekkür eden Doğan ailesi, "O gün hayatımızın en zor anını yaşadık ama kahraman jandarmamız sayesinde oğlumuz kurtuldu. Onlar bizim için sadece birer görevli değil, gerçek kahramanlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından Aras Doğan'ın sünnet töreni düzenlendi. Düğüne, kendisini kurtaran jandarma ekipleri de katılarak aileye ve çocuklara destek oldu. Aras ve ailesine sağlık ve mutluluk dileklerini ileten ekipler, törene çeşitli hediyelerle renk kattı. Aras'ın ailesi, jandarma ekiplerine bir kez daha teşekkür ederek, "O gün hayatımızın en karanlık anlarını yaşadık. Çaresizlik içindeyken imdadımıza jandarma ekiplerimiz yetişti. Kahraman jandarmamız sayesinde oğlumuz kurtuldu. Aras'ı sağ salim kucağımıza almanın mutluluğunu yaşattılar. Onlar bizim için sadece birer görevli değil, gerçek kahramanlar. Allah onlardan razı olsun. Bugün onların da yanımızda olması bizim için çok değerli. Hepsine minnettarız" dedi. Jandarma ekiplerinin Aras'ı kurtarmasının ardından geçen sürede, aileyle kurulan sıcak ilişki ve bu özel güne eşlik etmeleri, toplumda güven ve takdir topladı