  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Zeytin işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Zeytin işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, zeytin toplamaya giden işçilerin olduğu araç uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi de yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Zeytin işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Zeytin işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İbrahim Aztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Zeytin işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Araç içerisinde sıkışan diğer 4 yaralıyı da Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA