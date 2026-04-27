Cezaevinde gizemli görüşme! Özkan Yalım soruşturmasında Adnan Oktar detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi 'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım hakkındaki tartışmalar sürüyor. Yeni ortaya atılan iddialar, dosyanın kamuoyundaki yankısını daha da büyüttü.

Son olarak, Yalım'ın cezaevinde gerçekleştirdiği gece yarısı avukat görüşmesi dikkat çekti. Görüşmenin, Adnan Oktar dosyasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen üç avukatla yapılması ve yaklaşık iki saat sürmesi, çeşitli soru işaretlerini beraberinde getirdi. Gelişmenin ayrıntıları merakla takip ediliyor.

BİR GECE YARISI ZİYARETİ

26 Nisan 02:25 saatlerinde Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasının 3 avukatı H.D., E.A. ve H.İ.T.'nin Yalım'ı cezaevinde ziyaret ettiği öğrenildi. 2 saat süren ziyaretin 04:22 sıralarında sonlandığı bilgisine ulaşıldı. Gece ziyaretinin içeriği henüz bilinmiyor.