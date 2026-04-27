Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli 'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler yaşandı.

Görüntülerden birinde Doku'nun Diyarbakır'da yeğenleriyle birlikte yerde uzanarak şarkı söylediği anlar yer alıyor. Bir başka kayıtta ise staj yaptığı okulda tahtanın önünde öğrencilerle birlikte çocuk şarkıları seslendirdiği görülüyor. Bu görüntüler, kaybolmadan önceki son anlarına dair yeni detaylar olarak dikkat çekiyor.