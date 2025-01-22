Kardeş katili beraatını istedi

Aydın Koçarlı'da kardeşi İlyas Yardım'ı tarlada pompalı tüfekle öldüren ve ilk ifadesinde psikolojik sorunlar yaşadığı için bu cinayeti işlediğini söyleyen Bahri Yardım, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kardeş katili Yardım'ın, son savunmasında, "Pişmanım ve beraat talep ediyorum" demesi, mahkeme salonundakileri şaşkına çevirdi. "Bilerek kardeşimi öldürseydim o gün bayram namazında öldürürdüm" diyen zanlı şunları söyledi:

"Neden öldürmedim, herkesin bu gerçekleri bilmeye hakkı var. Ben o gün 15 dakika cinayet aletimle pusuda bekledim ve Allah'ıma aklıma sahip çıkması için dua ettim. Düşündüğüm anlarda 14 yaşındayken mucize şekilde kurtulduğum trafik kazası aklıma geldi. Allah'ım o gün benim canımı bağışladığı için ben de cinayeti işlemekten vazgeçtim. Sonra cami çıkışında baktım ki cebinden para çıkarak çocuklara elini öptürüyor, fakat parayı vermiyor. Ben de 'vay arkadaş ben bu adamı öldürecektim, vazgeçtim. Adam yine de ölüm sarhoşluğu yaşıyor' dedim."

"ÖLMEMİ İSTEMİŞLER"

Ailede kimsenin kendisini sevmediğini de iddia eden Yardım, "Bunlar beni öldürmek için büyü yaptılar. Ben tarlaya gittiğimde annem muska getirmiş eve. Eve döndüğümde bana eşim kahve yapmak istedi, yaptığı kahveye muskayı atmış. Bir yudum içtiğimde kahve bana kötü geldi. Aradan 2 gün sonra kardeşim beni tuzağa düşürmek için kuzenimi aramış. Kuzenime, Sevgi'nin erken doğum yaptığını ve hastanede olduğunu söylemiş. Kuzenim de beni arayarak durumu anlattı. Herkes benim ölmemi istemiş. Ben öldürmeseydim onlar beni öldürecekti" dedi.

Kardeş katili savunmasında son olarak, "İhanet kaderle başlar, sevgiyle değil. Vereceğiniz karara saygı duyuyorum. Son olarak, kardeşimi 4 kez rüyamda gördüğümü söylemek istiyorum. Pişmanım ve beraat talep ediyorum" dedi. Savunmanın adından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.