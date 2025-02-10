Şehit ailesinin acısını paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 65. Hükümetin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan, beraberinde AK Parti Aydın milletvekili Ömer Özmen, İl Başkanı Mehmet Erdem, İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Alp Kayır, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioglu ile Pençe Kilit Harekatı'nda, vurulmasına rağmen yaralı askerlerini kurtarmak için çarpışmaya devam eden, kahramanca şehit düşen Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Eski Bakan Sayan ve beraberindekiler, şehidin annesi Ayşe Gaser'in evinde aileye başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Erdoğan şehidin annesi, eşi ve dayısına telefonla taziyelerini iletti, acılarını paylaştı. Şehidin eşi Mesude Esin Yetişen de Erdoğan'a teşekkür etti.

Fatma Betül Sayan, beraberindeki heyetle Aydın'daki acılı ailenin evine gitti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Pençe Kilit Harekatı'nda, vurulmasına rağmen yaralı askerlerini kurtarmak için çarpışmaya devam eden, kahramanca şehit düşen Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in ailesini ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şehidimizin ailesine telefonla taziyelerini iletti. Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Binbaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

ADINI YAŞATACAK

ÖTE yandan kahraman şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in ismi memleketi Aydın'da ölümsüzleştirilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınacak kararla, Efeler İlçesinde bir yola "Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen" ismi verilecek. Binbaşı Yetişen'in isminin bir yola verilerek yaşatılacak olması şehidin ailesini memnun etti.

'BİR KAHRAMAN TANIMIŞIM'

AYDINLI ünlü oyuncu Deniz Bolışık'ın Aydın Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan, Kuzey Irak'ta şehit olan binbaşı Murat Kemal Yetişen'le ilgili duygusal paylaşımı herkesi etkiledi. 'Bir kahraman tanımışım' notuyla paylaşım yapan Bolışık, okul arkadaşının vefatından duyduğu üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: "Sınıfımızın en sempatik, en sevecen, en hoşgörülü ve en çok gülen adamı. Tüm bu özellikleri nasıl olmuşsa toplamış işte. Arkadaş için can feda sözünün en yakıştığı arkadaşımız. Kemal bir kişi için su ve hava kadar gereklidir. Onun yanına gidin ve her şeyi unutun. Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi duyan bir şahsiyet."