Pera bebeğin katillerine yakalama kararı

Aydın'da, 1 Temmuz 2024'te oturdukları evde annesiyle oyun oynarken yoldan geçen düğün konvoyundaki magandaların ateşlediği silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan 3 sanık ilk duruşmada serbest kalmıştı.

Ersin Budak'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.

MÜEBBET İSTENMİŞTİ

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararlarına itiraz etti. Savcılığın itirazını kabul eden Söke 2. Ağır Mahkemesi olaydan sonra kaçan ve 70 gün sonra teslim olan sanık Ersin Budak'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Pera bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede sanıklar Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak'ın (33) "çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. 5 sanık için ayrıca 6 aydan 3 yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca diğer sanıklar Sedat Budak (23), Mehmet Tahir Güney (60), Doğan Güney (28), Cever Güney'in (75) "suç delillerini yok etme gizleme" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.