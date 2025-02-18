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Haberler Aydın Hız tutkusu üniversiteli genci hayattan kopardı

Hız tutkusu üniversiteli genci hayattan kopardı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi Ahmet Bera Aktaş, Aydın - Denizli Otoyolu’nda geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti.

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Hız tutkusu üniversiteli genci hayattan kopardı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arkadaşlarıyla eğlenceden dönerken aşırı hız nedeniyle rüzgar akımına kapılıp motosikletiyle bariyere çarpan üniversite öğrencisi Ahmet Bera Aktaş (20) hayatını kaybetti. Kaza, saat 11.30 sıralarında Aydın - Denizli Otoyolu'nda Kuyucak mevkiinde meydana geldi. Denizli Pamukkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ahmet Bera Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte motosikletleriyle Kuşadası'na gezmeye gitti. Dönüş yolunda, Kuyucak mevkiine geldikleri sırada Ahmet Bera Aktaş, önünde seyreden TIR'ı sağından geçmek istedi.

Hız tutkusu üniversiteli genci hayattan kopardı

Üniversiteli Aktaş, önünde seyreden TIR'ın sağından geçmek isterken, şiddeti rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.

RÜZGARI HESAP EDEMEDİ

Bu esnada rüzgar akımına kapılarak direksiyon hakimiyetini kaybeden genç motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin üzerinde 3-4 takla atan Aktaş, ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz genci ağır yaralı olarak Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aktaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Aktaş'ın ailesi ve akrabaları yasa boğuldu. Aktaş'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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