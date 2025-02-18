Hız tutkusu üniversiteli genci hayattan kopardı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arkadaşlarıyla eğlenceden dönerken aşırı hız nedeniyle rüzgar akımına kapılıp motosikletiyle bariyere çarpan üniversite öğrencisi Ahmet Bera Aktaş (20) hayatını kaybetti. Kaza, saat 11.30 sıralarında Aydın - Denizli Otoyolu'nda Kuyucak mevkiinde meydana geldi. Denizli Pamukkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ahmet Bera Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte motosikletleriyle Kuşadası'na gezmeye gitti. Dönüş yolunda, Kuyucak mevkiine geldikleri sırada Ahmet Bera Aktaş, önünde seyreden TIR'ı sağından geçmek istedi.

Üniversiteli Aktaş, önünde seyreden TIR'ın sağından geçmek isterken, şiddeti rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.

RÜZGARI HESAP EDEMEDİ

Bu esnada rüzgar akımına kapılarak direksiyon hakimiyetini kaybeden genç motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin üzerinde 3-4 takla atan Aktaş, ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz genci ağır yaralı olarak Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aktaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Aktaş'ın ailesi ve akrabaları yasa boğuldu. Aktaş'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.