Annesi için 112’yi alarma geçirdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan Fatmanur Gümüş, annesine ulaşamayınca endişelenerek 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Hızla olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kadının derin uykuda olduğunu tespit edince herkes derin bir nefes aldı. Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 209. Sokak'ta yaşandı. Annesinin akşam saatlerinde göğüs ağrısı çektiğini ve telefonlarına yanıt vermediğini fark eden Fatmanur Gümüş, paniğe kapılarak annesinin evine gitti. Yanında anahtar olmadığı için eve giremeyen genç kız 112'yi aradı. Gelen ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerle birlikte eve giren genç kadın, hızla annesinin odasına koştu. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda yaşlı kadının sadece derin bir uykuya daldığı anlaşıldı. Büyük bir korkuyla yardım isteyen Fatmanur Gümüş ve olay yerine gelen ekipler, gerçek ortaya çıkınca rahatladı