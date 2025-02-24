Milyonlarca liralık atık kağıt kül oldu

ydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Atık kağıtların depolandığı alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Valilik tarafından yangın için bölgede kriz merkezi oluşturuldu. Yangına müdahale için çevre illerden de takviye ekipler sevk edildi. Yangın, yandaki fabrikanın boyahanesine de sıçradı. Boyahanedeki yangın, kısa sürede söndürüldü. Aydın Valisi Yakup Canbolat da fabrikadaki çalışmaları yerinde takip etti. Vali Canbolat, yangına Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir'den de ekiplerin sevk edildiğini hatırlatarak, "Yangın kontrollü bir şekilde devam ediyor. Toplamda 120 araç 465 personelle müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı