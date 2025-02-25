Aydın Şehir Hastanesi’nde sona yaklaşıldı

Sağlık Bakanlığı koordinesinde 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi yapımında sona yaklaşıldı.
Aydın'ın Kuyulu Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik bir alana inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Şehir Hastanesi, Aydın'ın sağlık hizmetlerinde bir merkez haline gelmesi için büyük önem taşıyor. İç tefrişatının tamamlanması için yapılan çalışmalarla birlikte, hastanenin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi hedefleniyor. Aydın Şehir Hastanesi'nin, tamamlandığında bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.