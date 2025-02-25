Aydın Şehir Hastanesi’nde sona yaklaşıldı

Tamamlandığında bin 448 yatak kapasitesi ile hizmet verecek olan Aydın Şehir Hastanesi 2 bin 269 araç kapasiteli otoparkı ile de kullanıcılarına rahatlık sunacak. Öte yandan mevcutta 221 olan poliklinik oda sayısı 365'e, yoğun bakım yatak sayısı 162'den 250'ye, ameliyathane sayısı ise 25'ten 12'si nitelikli olmak üzere 34'e çıkacak. Ayrıca, palyatif yatak sayısı 21'den 60'a, hemodiyaliz ünitesi sayısı 35'ten 45'e ve kemoterapi yatak sayısı da 20'den 54'e yükselecek.



