Hayırlı evlat için gol jesti

AYDIN Süper Amatör Lig ekibi İncirliova Belediyespor, hafta sonu oynadıkları Sultanhisarspor'a karşı farklı bir motivasyonla sahaya çıktı. Rakibin fileleri 8 gol atarak adeta gol yağmuruna tutan Kırmızı Beyazlı futbolcular, attıkları gollerin ardından takımdan ayrılan İlhan Orcan'ın formasını açtı. İncirliova Belediyesporlu futbolcular maç sonunda da aldıkları farklı galibiyeti babasına organ bağışında bulunması nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan genç stoper İlhan Orcan'a armağan etti.

Aydın Süper Amatör Lig ekibi İncirliova Belediyespor, hafta sonu oynadıkları maçta Sultanhisarspor'a attıkları 8 golün ardından, İlhan Orcan'ın formasını açtı.

FUTBOLU BIRAKTI

İNCİRLİOVA Belediyespor forması giyen İlhan Orcan, Aydın Amatör Ligin yıldız oyuncularından biriydi. Tek hayali süper ligde oynamak olan 21 yaşındaki futbolcunun, babası Kamil Orcan (47) siroz hastalığına yakalanınca tüm hayatı altüst oldu. Karaciğer nakli için tek uyumlu donör olan İlhan Orcan babası için 8 yaşından bu yana oynadığı futbolu bıraktı.

NAKİL ÖNCESİ MORAL

YILDIZ olma hayali sona erecek olan İlhan, bu kararında hiç tereddüt etmezken önümüzdeki hafta organ nakli gerçekleşeceği belirtildi. Takımının aldığı bu zaferin organ nakli öncesi kendisine moral olduğunu dile getiren İlhan Orcan, "Hayalim büyük kulüplerde futbol oynamaktı. Ancak babamın rahatsızlığı sonrası uygun donör ben de bulunduğu için bir saniye bile tereddüt etmedim. Babamın sağlığına kavuşması daha önemliydi. Takım arkadaşlarımın yaptığı bu jest beni çok mutlu etti" dedi.

'ONA ARMAĞAN ETTİK'

İNCİRLİOVA Belediyespor takımının kaptanı İlker Kalay, takım arkadaşı İlhan Orcan'ın yaptığı büyük fedakarlığın farkında olduklarını belirterek, "Onun takımdan ayrılması bizi derinden üzdü. Bu yüzden takım olarak Sultanhisar maçında atabildiğimiz kadar gol attık ve ardından onun formasını açtık. Galibiyeti ona armağan ettik. Organ nakli öncesi moral desteği olmasını istedik" diye konuştu.