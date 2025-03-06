Aydın’da feci ölüm! Sondaj makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Aydın Söke'de M.O.Y.'ye ait tarım arazisinde sondaj çalışmaları sırasında özel bir firma işçisi Erdinç Morduman (47) sondaj makinesine sıkıştı. Ceketini makineye kaptıran ardından piston ve makine arasında vücudu sıkışan Erdinç Morduman'ın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay sonrasında bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla talihsiz işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.