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Haberler Aydın Tarlada devrilen traktörün üzerinden savrulan çiftçi yaralandı

Tarlada devrilen traktörün üzerinden savrulan çiftçi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarlada çalışırken kullandığı traktör engebeli araziye devrilen çiftçi yaralandı.

İHA

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Tarlada devrilen traktörün üzerinden savrulan çiftçi yaralandı

Kaza, Yaylaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi M.A.Ö. tarlasında çalışırken traktörüyle geri manevra yaptı. Bu sırada traktör, tarlanın hemen yanında bulunan engebeli araziye römorkuyla birlikte devrildi.

Tarlada devrilen traktörün üzerinden savrulan çiftçi yaralandı

Kazada M.A.Ö., traktörün üzerinden savrularak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri arazinin engebeli olması nedeniyle yaralının yanına ulaşamayınca çevredeki başka bir traktör sürücüsünden yardım istendi.

Tarlada devrilen traktörün üzerinden savrulan çiftçi yaralandı

Traktör vasıtasıyla yaralıya ulaşan ekipler, M.A.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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