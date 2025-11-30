İzmir Buca'da çöp tepkisi: Artık nefes alamıyoruz

Artan çöp kokusu ve sineklerin kendilerini mağdur ettiğini belirten mahalleli, geçen hafta başlattıkları eyleme bu haftada devam etti. Mahallede yaşayanlar, 'Çöp dağları değil hizmet istiyoruz', 'Yetkililer, sesimizi duysun artık', 'Temiz yaşam herkesin hakkı', 'İnsana saygı, çevreye saygı' yazılı döviz ve pankartlar açarak şantiye önünde bir araya geldi. Mahalleli adına konuşan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız, "İki haftadır burada toplanıyoruz. Fakat belediyeden hiçbir şekilde geri dönüş alamıyoruz. Biz bu şantiyenin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Bizim desteğe, hizmete ihtiyacımız var. Ama maalesef, 1,5 yıldır hiçbir şekilde hizmet almıyoruz ve geri dönüş de sağlanmıyor. Tek bir amacımız var, bu şantiyenin buradan kaldırılmasını sağlamak ve hizmet alabilmek. Burası Büyükşehrin de çöp aktarma merkezi durumunda. Otokent'in, sanayinin, kocaman bir mahallenin olduğu şehrin ortasında çöp aktarma merkezi var. İnsanlar bu kokunun, pisliğin, rezaletin içinde yaşamak istemiyorlar. Derdimiz siyaset değil; hizmet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.