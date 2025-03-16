Fenomen cinayetinde sır perdesi aralandı

Aydın Bozdoğan'da kırsal Madran Mahallesi Kale mevkisinde otomobilinde fenomen Meltem Menteşeli infaz edildi. Efeler ilçesindeki lisede okuyan 15 yaşındaki kızının rahatsızlandığı haberini, kocasıyla birlikte ağaç kesme işi yaptığı sırada alan ve işini bırakıp eşine ait otomobille yola çıkan Menteşeli, ormanlık alanda aracının önünü kesen bir şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinde 13 boş kovan bulunurken Menteşeli, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun ile olay yerinde hayatını kaybetti. Sır cinayetin perdesini aralamak için Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI YERİ SÖYLEDİ

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden Turan A. (40), Baki G. (38) savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Meltem Menteşeli'nin eşi Recep Menteşeli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öldürülen Menteşeli'nin arkadaşı Fatma Ö'nün ifadesi alındı. Ardından daha önce aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddiaları bulunan ve olaydan sonra kayıplara karışan Mutlu Dursun'un eşi G.D'nin ifadesine başvurdu. G.D. ifadesinde eşi Mutlu Dursun'un cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiğini ve saklandığı yeri söyledi.

DERE KENARINDA YAKALANDI

Elde edilen bilgilerin ardından Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, kepçe operatörü olduğu öğrenilen ve 72 saattir aranan Mutlu Dursun'u Bozdoğan'ın Yazıkent Mahallesi'nde dere kenarında saklandığı yerde yakalayıp, gözaltına alındı. Mutlu Dursun'un sosyal medya hesabında profiline de 'Öldü' ifadesini yazdığı görüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mutlu Dursun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.