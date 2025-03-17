Aydın’da kış ortasında orman yangını!

Aydın'da kış mevsimi yaşanmasına rağmen son günlerde etkili olan sıcak hava kuraklık orman yangınlarını da beraberinde getirmeye başladı. Önceki gün Bozdoğan'da meydana gelen orman yangının ardından bugün de Nazilli'de orman yangını çıktı. Yangını söndürmesi için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Yangın saat 15:45 sıralarında Nazilli'ye yakın Karıncalıdağ'da meydana geldi. Dağdaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı ve ihbar sonrası yapılan gözetimde görülen dumanlar üzerine bölgeye gönderilen ekipler kısa sürede alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ekiplerin yangını kontrol altına aldığı belirtildi.