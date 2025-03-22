Jandarmadan su nöbeti

Aydın'da 2025 Sulama Sezonu için hazırlanan "Havza Su Dağıtım Planlaması" çerçevesinde artan kuraklık tehdidi nedeniyle tarımsal sulamada yüzde 50 kısıtlamaya gidilmesinin ardından yaz dönemi için ilave tedbirler de alınacağı ortaya çıktı.

TEYAKKUZA GEÇTİLER

BU tedbirler kapsamında jandarma ekipleri Büyük Menderes, Çine Çayı ve Akçay yalağı boyunca, kaçak sulama faaliyetlerini engellemek için teyakkuza geçti. Ekipler, yaz sezonu boyunca çiftçilere adil bir şekilde su dağıtılması için mesai yapacak.